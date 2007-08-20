Изучение казахского языка нельзя превращать в кампанейщину

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пообещал не допустить ущемления прав граждан страны из-за незнания государственного (казахского) языка.

"Следует отметить недопустимость даже попыток ущемления прав людей в связи с незнанием казахского языка", - заявил он на заседании 13-й сессии Ассамблеи народов Казахстана (консультативно-совещательном органе при главе государства).

Он напомнил, что в конституции республики закреплено, что наравне с казахским употребляется и русский язык. В соответствии с Конституцией русский язык является в Казахстане "языком межнационального общения". "Изучение казахского языка не должно быть превращено в кампанейщину!", - заявил Назарбаев. - "Мы будем жестко пресекать любые формы национального радикализма, с какой бы стороны они не исходили".

Вместе с тем, он считает, что у общества выработался определенный иммунитет ко всякого рода радикальным призывам и провокациям.

Тем не менее, Ассамблея народов Казахстана "должна держать руку на пульсе времени и совместно с государственными органами принимать превентивные меры". В частности, полагает президент, надо усилить научно-исследовательскую работу в сфере межнациональных отношений.

РИА "Новости"