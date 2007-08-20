В аварии погибли жена и сын водителя, заснувшего за рулём
22:32, 20 августа 2007Общество
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Все пострадавшие - иностранные граждане
В дорожно-транспортном происшествии в Запорожской области погибли двое граждан Греции.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла сегодня в 06.35 на 597 км автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск. Водитель автомобиля „Опель-Астра”, гражданин Греции, заснул за рулем, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ГАЗ-330202", ехавшем навстречу.
В результате ДТП двое пассажиров автомобиля "Опель" (жена и сын водителя, граждане Греции) от полученных травм погибли на месте аварии, а водитель и еще один пассажир этого же автомобиля получили травмы.
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