Председатель Донецкого облсовета: Луценко готовит провокации

Руководитель избирательной кампании Партии регионов в Донецкой области, председатель областного совета Анатолий БЛИЗНЮК убежден, что у блока "Наша Украина - Народная самооборона" "задача одна - спровоцировать в Донецкой области нестабильность"...

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.БЛИЗНЮК заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"У них задача одна - спровоцировать в Донецкой области нестабильность... показать людям и найти любые варианты", - сказал он.

А.БЛИЗНЮК сообщил журналистам, что "на сегодняшний день "Народная самооборона" ЛУЦЕНКО сделала заявку на проведение мероприятия в "Юности" (дворец молодежи "Юность" в Донецке - УНИАН.)". "И мне звонят и говорят: а как, что там? Я говорю: слышите, ребята, они хотят того же! Они хотят повторения 31 октября, они хотят провокации, они идут на это! И кругом говорят - мы будем работать на площадях, собирать много людей, а в Донецке - давайте опять "Юность", - сказал А.БЛИЗНЮК.

"Во-первых, дворец "Юность" - это не наша собственность, это собственность Министерства образования, поэтому мы не имеем права принимать решения, впускать или не впускать, - пояснил руководитель избирательного штаба Партии регионов. - Во-вторых, они это делают для того, чтобы любыми судьбами спровоцировать ситуацию, которая была 31 октября "славнозвисна". (31 октября 2003 года в Донецке во дворце молодежи "Юность" агрессивно настроенными группами людей с антиющенковскими лозунгами был сорван съезд "Нашей Украины" - УНИАН.).

А. БЛИЗНЮК также убежден, что у НУ-НС "нет вариантов побеждать в Донецкой области". "Я уверен в том, что у них нет вариантов побеждать в Донецкой области. У них есть один-единственный вариант - провоцировать всякие действия, которые будут направлены на срыв выборов, делить на запад и восток", - эмоционально указал А.БЛИЗНЮК.

Говоря о предстоящих выборах, он подчеркнул, что "мы обеспечим чистые, прозрачные, демократические выборы с учетом реального волеизъявления наших людей". "Мы пойдем с чистыми, прозрачными, откровенными намерениями и такими же совершенно конкретными действиями", - заключил А.БЛИЗНЮК.