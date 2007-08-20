СБУ готова проконсультировать ЦИК по вопросам фальсификаций

Служба безопасности Украины готова оказать консультативную помощь Центральной избирательной комиссии по вопросу предупреждения возможных нарушений и фальсификаций в ходе избирательной кампании.

Об этом сообщил УНИАН и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, обеспечение проведения досрочных парламентских выборов не входит в компетенцию СБУ

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что организация избирательного процесса является исключительной компетенцией ЦИК, и никто, даже СБУ, не имеет права вмешиваться в этот процесс. “Все остальные должны помогать. Мы готовы и будем помогать”, - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В частности, сказал он, СБУ готова предоставить ЦИК, в случае необходимости, экспертов по подготовке превентивных мер для недопущения фальсификаций.

Комментируя слухи, что СБУ будет привлечена для охраны сервера ЦИК от вмешательства, В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что этот вопрос должен решать исключительно Центризбирком на своем заседании.

Насколько он проинформирован, сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, охрану обеспечивает Государственное управление охраны, “а мы на уровне экспертов и на упреждение действительно можем проверить, но с разрешения и по обращению самой избирательной комиссии».

В то же время, по его словам, введение телефонной «линии доверия» на время выборов является для СБУ важным шагом по сотрудничеству с гражданами.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО напомнил, что факты нарушения прав граждан СБУ будет передавать в Генеральную прокуратуру и Центральную избирательную комиссию. Причем СБУ планирует контролировать, чтобы на каждый сигнал была соответствующая реакция правоохранительных органов. СБУ будет вмешиваться, только если речь будет идти об угрозе национальной безопасности. “Если граждане будут говорить, что крадут протоколы, или, не дай Бог, вторжение в систему (электронную систему ЦИК), ясно, что будет реагировать СБУ”, - сказал он.