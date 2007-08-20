На Херсонщину идут пожарные автоколонны из соседних областей

В Херсонскую область для помощи в тушении пожара направляются две автоколонны пожарной техники из Запорожской и Днепропетровской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в прямом эфире на местной телекомпании в Херсоне председатель областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ. (Сейчас в Херсонской области пожаром охвачено около 2 тыс. гектаров леса – УНИАН).

Также, по словам губернатора, ожидается, что завтра может быть переброшен специальный самолет для тушения пожара.

Как сказал Б.СИЛЕНКОВ, пожар объявлен чрезвычайной ситуацией в масштабах страны.

В целом, с точки зрения губернатора, этот пожар - цепочка в том списке непонятных пожаров, которые произошли за последнее время в Херсонской области. «Я считаю, что это умышленный поджог. Сегодня в районе Раденска задержан поджигатель, который рассчитывал, что огонь достигнет газовой системы высокого давления. Но ошибся в направлении ветра», - сказал губернатор.

Также, по информации Б.СИЛЕНКОВА, правоохранительные органы Цюрупинского района имеют информацию о людях, которые занимаются такими поджогами. По непонятным для губернатора причинам эта информация не расследуется. Также он не исключает возможность, что поджог был организован с целью срыва визита Президента Виктора ЮЩЕНКО в Херсонскую область, который должен состояться 21 августа. Хоты, по мнению губернатора, наиболее вероятная версия последнего пожара – это бизнес-интересы тех структур, которые после пожара вырубают лес и экспортируют его за пределы Украины.

Также губернатор сообщил, что огонь сейчас приближается к населенным пунктам в Голопристанском районе Херсонской области. Из некоторых населенных пунктов начали эвакуировать людей.

Завтра утром ожидается прибытие в область министра по чрезвычайным ситуациям Нестора ШУФРИЧА.