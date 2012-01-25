В Нафтогазе скандал вокруг вышек объяснили происками недругов Украины

Заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН заявляет, что деструктивные силы делают попытки помешать планам украинского правительства увеличить добычу нефти и газа на Черноморском шельфе.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» со ссылкой на В.ЧУПРУНА.

«Деструктивными силами ведется кампания по недопущению использования шельфа Черного моря для добычи углеводородов. То есть ведется кампания, чтобы оставить Украину энергетически зависимой», - сказал он.

Заместитель председателя НАК объяснил, что без модернизации оборудования о реальном освоении морского шельфа «нечего и мечтать - месторождения нефти и газа залегают слишком глубоко, и без новых буровых к ним не добраться».

Комментируя заявления вокруг закупки первой буровой установки, В.ЧУПРУН отметил, что «Нафтогаз Украины» привлек известную американскую компанию Halliburton для проведения независимого аудита всех процедур по этой буровой.

Согласно предварительному отчету Halliburton, компания не нашла отклонений от рыночных условий при закупке Украиной первой буровой установки. Согласно заключению Halliburton, начальная покупательная цена буровой установки составляет 248,5 млн. долл., а остальные средства - 144,32 млн. долл. - направлены на дополнительное оборудование, услуги и доставку.

«Вся процедура закупки буровой установки, ее сопровождения, технологических процессов и непосредственной работы будет проводиться при независимом аудите Halliburton. Мы вам обещаем показать весь отчет независимого аудита», - добавил В.ЧУПРУН.

При этом он отметил, что при закупке второй буровой «Нафтогаз» пошел на беспрецедентные меры открытости, и раскрытие тендерных предложений участников и выбор победителя конкурса состоялись в присутствии журналистов.

В.ЧУПРУН пообещал, что открытость и прозрачность и в дальнейшем будут сопровождать подобные закупки. «Мы вам обещаем и в дальнейшем проводить такую же работу, говорить, что происходит и сколько это стоит», - сказал он.

Заместитель председателя НАК назвал напрасными попытки конкурентов сорвать выполнение программы повышения энергетической независимости Украины. «Мы не остановимся в реализации этой программы, мы видим реальность ее выполнения и сроки», - сказал он.

В частности, по его прогнозам, на протяжении года после запуска буровой установки «Петр Годованец» удастся увеличить добычу газа на 1 млрд. куб. м.

В.ЧУПРУН заверил, что «Нафтогаз» и в дальнейшем будет привлекать самые современные технологии и новейшую технику для поиска и добычи углеводородов как на суше, так и на море, чтобы полностью обеспечить страну собственными газом и нефтью.

Как сообщал УНИАН, 17 октября 2011 года тендерный комитет ГАО «Черноморнефтегаз» признал компанию Rigas Kugu Buvetava (ОАО «Рижская суфоверфь», Рига, Латвия) победителем открытого тендера на закупку еще одной самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ). «Рижская судоверфь» предложила «Черноморнефтегазу» поставку буровой установки по самой низкой цене из всех претендентов - 399,8 млн. долл.

Планируется, что первая буровая установка «Петр Годованец» будет введена в эксплуатацию на шельфе Черного моря уже в начале 2012 года, вторая - в конце 2012 года. График работы новой СПБУ «Петр Годованец» уже расписан на несколько лет вперед. Основным местом ее работы станет нефтяное Субботинское месторождение, освоить которое в короткий срок с помощью действующих СПБУ по техническим причинам невозможно.

Все шесть морских месторождений, которые ГАО «Черноморнефтегаз» разрабатывает в Черном и Азовском морях, были открыты и освоены с помощью СПБУ «Таврида» и «Сиваш». Эти установки способны работать на глубине моря до 70 м и бурить скважины до 5000 м. СПБУ «Петр Годованец» позволит «Черноморнефтегазу» выйти на глубины до 120 м с бурением скважин до 9000 м.

На новых глубинах, на которых «Черноморнефтегаз» сможет вести работы, в настоящий момент выявлено 11 перспективных структур. Прогнозные ресурсы пяти из них составляют около 70 млрд. куб. м газа, а ресурсы других шести – свыше 70 млн. тонн нефти. Кроме того, появится возможность доразведать действующие месторождения, например морское газоконденсатное месторождение «Штормовое».