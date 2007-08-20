Ющенко письменно требует от Януковича не делать как в прошлом году

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письмо премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором обращает внимание на необходимость учесть в проекте государственного бюджета на 2008 год расходы на реализацию социальных инициатив Президента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что с целью недопущения недоразумений, которые возникли во время утверждения государственного бюджета на 2007 год, 12 июля 2007 года премьер-министру было направлено письмо, в котором отмечены основные подходы к формированию проекта государственного бюджета на 2008 год.

В частности, подчеркивает В.ЮЩЕНКО, была отмечена необходимость недопущения занижения объема ВВП и фонда оплаты труда на 2008 год, как было во время утверждения государственного бюджета на 2007 год, поскольку это приведет к неучету в доходах сводного бюджета и бюджетах фондов социального страхования свыше 22 млрд. грн; установления предельного размера дефицита бюджета не более 2% от ВВП; обеспечения прозрачности в определении прожиточного минимума и недопущения занижения социальных стандартов, как было осуществлено в первом квартале 2007 года; соблюдения действующего законодательства в определении расходов на нужды социально-культурных областей, национальной обороны; передачи в местные бюджеты расходов на финансирование программ и мероприятий регионального характера, которые в 2007 году осуществляются из государственного бюджета, с одновременным увеличением ресурсной базы указанных бюджетов.

В.ЮЩЕНКО подчеркивает, что несмотря на отсутствие возражений правительства по поводу указанных принципов формирования проекта государственного бюджета на 2008 год, Министерство финансов Украины в Инструктивном письме о подготовке бюджетных запросов, которое 18 июля 2007 года направлено главным распорядителям средств, отметило, что в 2008 году не предусмотрено:

- введение в полном объеме Единой тарифной сетки оплаты труда для работников образования, культуры, здравоохранения и т.п., а соответственно, расходов для повышения оплаты труда других работников бюджетной сферы, денежного обеспечения военнослужащих, лиц начальственного и рядового состава органов внутренних дел, стипендий, других выплат социального характера;

- установление повышенных должностных окладов на 20% для работников социально-культурной сферы, работающих в сельской местности;

- выплата 15 тыс. грн. во время рождения второго и следующего ребенка;

- введение отдельного вида денежной помощи для детей многодетных семей в размере до 50% прожиточного минимума;

- установление для детей сирот – студентов высших учебных заведений и учеников профтехучилищ стипендии до двух прожиточных минимумов;

- повышение коэффициента страхового стажа с 1 до 1,35% и дополнительного увеличения пенсий для соответствующего сохранения соотношений во время повышения заработной платы в бюджетной сфере и минимальной заработной платы;

- обеспечение фельдшерско-акушерских пунктов и медицинских амбулаторий, функционирующих в сельской местности, легковым автотранспортом.

Кроме того, подчеркивает глава государства, в проекте государственного бюджета не предусмотрено соблюдение действующего законодательства в определении расходов на нужды социально-культурной сферы, национальную оборону, передачи в местные бюджеты расходов на финансирование программ и мероприятий регионального характера, которые в 2007 году осуществляются из государственного бюджета, с одновременным увеличение ресурсной базы указанных бюджетов и т.п.

Президент отметил, что «такой подход к формированию проекта государственного бюджета на 2008 год не может быть поддержан».

Учитывая указанное, В.ЮЩЕНКО просит немедленно рассмотреть на заседании Кабинета Министров Украины основные принципы формирования проекта государственного бюджета на 2008 год, предусмотрев приведенные выше положения, и проинформировать его о принятых мерах до 27 августа 2007 года.