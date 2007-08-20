Огонь на острове Хортица тушили 17 пожарных машин

На территории Национального заповедника "Остров Хортица" (г. Запорожье) сегодня 17 пожарных машин более 3-х часов тушили лесной пожар.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, сообщение о возгорании на острове Хортица поступило на "01" сегодня в 11.20.

"Выехав на вызов, пожарные установили, что огнем охвачены лесные массивы, находящиеся в непосредственной близости от жилого поселка "Лесничество" и санаториев-профилакториев предприятий "Запорожсталь" и "ЗАлК", поэтому все силы спасателей были брошены на то, чтобы обеспечить безопасность находящихся там людей", - сообщили в МЧС.

Реализации этой задачи и обеспечению локализации возгорания препятствовали порывы ветра, скорость которого достигала 15-20 м/с и отсутствие в районе возгорания стационарных источников пополнения воды.

"Из-за ветра огонь распространялся с большой скоростью, в связи с чем для тушения огня было задействовано 17 пожарных машин и 12 единиц вспомогательной техники", - сообщили в МЧС, отметив, что, тем не менее, "локализовать и потушить пожар удалось лишь по прошествии более 3 часов после поступления сообщения о возгорании".

Сейчас устанавливаются размер нанесенного Национальному заповеднику ущерба и общая площадь пострадавшей от огня территории, которая, по словам спасателей, будет исчисляться в гектарах.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем: непотушенный окурок либо костер.