Цушко решил, что милицию подставил Балога

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО заявляет, что ответственность за проблемы с выдачей заграничных паспортов несет глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

„Я бы рекомендовал БАЛОГЕ смотреть, какие Указы готовятся на подпись Президенту (он за это отвечает по должности). Проблема паспортов началась с 11 мая, после издания Указа Президента об отмене паспортов на бумажных носителях”, - отметил министр. По его словам, не нужно было спешить, поскольку есть время до 2010 года.

По мнению В.ЦУШКО, напряженность создана специально, чтобы „подставить МВД”. Этим, по словам В.ЦУШКО, министерство поставили в сложные условия перед массовыми летними отпусками. Министр, подчеркнул, что именно этот указ заставил МВД на „кабальных условиях” заключить соглашения по изготовлению паспортов.

„За границей сегодня признают наш обычный красного цвета заграничный паспорт, я сам убедился”, - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2007 года Президент Украины издал указ, которым предоставлена возможность оперативного решения вопроса введения нового образца паспорта гражданина Украины для выезда за границу и его централизованного изготовления и выдачи.

Тем же указом глава государства постановил, что заграничные паспорта для граждан Украины старого образца являются действующими на протяжении срока их действия.

В то же время МИД 13 июня на заседании Кабинета Министров затронуло вопрос в связи с проблемами, которые возникли с задержкой выдачи заграничных паспортов гражданам Украины.

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ тогда же поручил Министерству внутренних дел и Отделам виз и регистраций немедленно продолжить выдачу заграничных паспортов действующего образца до введения паспортов нового образца.

26 июня Кабинет Министров утвердил техническое описание и образец бланка нового заграничного паспорта гражданина Украины.