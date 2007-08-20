Стоимость земли в пригороде Киева за минувшую неделю выросла на 3,33%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство c 13 по 19 августа выросла на 3,33% (на 178 долл.) - до 5 531 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

По данным компании, рост стоимости земельных участков наблюдался в Киево-Святошинском - на 4 долл., до 8 810 долл./сотка, Обуховском – на 135 долл., до 7 029 долл./сотка, Бориспольском - на 97 долл., до 5 441 долл./сотка, Вышгородском - на 52 долл., до 5 345 долл./сотка, Броварском – на 56 долл., до 4 378 долл./сотка, Васильковском - на 76 долл., до 4 201 долл./сотка, Бородянском - на 50 долл., до 2 321 долл./сотка, Макаровском - на 40 долл., до 2 192 долл./сотка и Фастовском районах - на 3 долл., до 989 долл./сотка.

Снижение стоимости земли зафиксировано в Кагарлыкском - на 200 долл. - до 1 186 долл./сотка и Барышевском районе - на 40 долл. - до 905 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе - 41%, Бориспольском - 14%, Киево-Святошинском - 10%, Васильковском - 17%, Броварском - 9%, Обуховском - 4%, Вышгородском - 3%, Бородянском - 0,9%, Кагарлыкском - 0,8%, Барышевском - 0,2%, Фастовском районе - 0,1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство c 6 по 12 августа выросла на 1,78% (на 94 долл.) - до 5 352 долл. за сотку.