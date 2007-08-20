«Сегодня» попробует ”скачать” с Турчинова 1 гривню
Газета подала в суд
|Юлия Тимошенко и Александр Турчинов
Об этом сообщается на сайте «Сегодня».
«Сегодня мультимедиа» требует опровергнуть распространенную А.ТУРЧИНОВЫМ информацию о печати в издательстве газеты плакатов с негативной информацией, направленной против лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и принести коллективу ЗАО свои извинения.
Отмечается, что информация, распространенная А.ТУРЧИНОВЫМ, является «лживой, задевает честь и порочит деловую репутацию издания «Сегодня».
Издательство требует в своем иске, чтобы БЮТ организовал пресс-конференцию, на которой А.ТУРЧИНОВ опроверг бы распространенную им информацию и извинился. «Сегодня» требует также возмещения морального ущерба в размере 1 грн.
Как сообщал УНИАН, 8 августа на пресс-конференции один из лидеров Блока Юлии Тимошенко Александр ТУРЧИНОВ продемонстрировал плакаты с негативной информацией, направленной против главы БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, заявив при этом, что вышеуказанные плакаты якобы печатаются «на вулиці Борщагівська 152-б, у видавництві газети «Сегодня».
В тот же день издатель газеты «Сегодня» ЗАО «Сегодня Мультимедиа» опроверг заявление А.ТУРЧИНОВА о печати в издательстве газеты таких плакатов.
«Сегодня» не изготовляла плакаты, которые показывал ТУРЧИНОВ», - заявил главный редактор газеты Игорь ГУЖВА.
В свою очередь директор типографии ЗАО «Сегодня Мультимедиа», где печатается газета «Сегодня», Александр ВЕЛИЧКО заверил, что типография газеты "Сегодня" располагает оборудованием, которое печатает только газеты с использованием только газетной бумаги. Другие полиграфические технологии, которые позволяют печатать плакаты, открытки, буклеты и так далее, на типографии отсутствуют.