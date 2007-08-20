В Украине будет жара до +39°

Завтра в западных областях Украины местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, шквалы 15-20 м/с, в Карпатах в отдельных районах сильные дожди. На остальной территории без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западной половине страны утром слабый туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-23°, на юго-востоке до 25°; днем 30-35°, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами 37-39°; в Карпатах ночью 12-17°, днем 16-21°.

22-23 августа сохранится жаркая погода с температурой ночью 15-20°, на юге к 25°, днем 29-34°, в южной и восточной части 35-38°. Без осадков, только в западных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

24-25 августа - в северных, а 25 августа и в западных областях местами кратковременные грозовые дожди, температура ночью 15-21°, днем 25-30°. На остальной территории преимущественно без осадков, только 25 августа в центральных (кроме Днепропетровской) областях отдельные кратковременные дожди с грозами, температура ночью 18-24°, днем 31-36°, 24 августа в южной части и восточных областях местами к 39°.

26-28 августа - без осадков, только 26 августа в восточной, южной, а ночью и в центральной части кратковременные дожди, грозы. Постепенное снижение температуры, начиная с западных и северных областей, ночью до 12-17° (на побережье морей до 19-22°), днем до 21-26°.

29-30 августа - в западных и северных областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории преимущественно без осадков, температура ночью 11-17°, на юге 15-21°; днем 18-23°, в Крыму и Приазовье, а 29 августа в южной и восточной части до 26°.

В Киеве и области во вторник ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром слабый туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 21-23°, днем 31-33°; по области ночью 18-23°, днем 30-35°.

22-23 августа - сухая жаркая погода с температурой ночью 15-20°, днем 29-34°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

24-25 августа - местами кратковременные грозовые дожди (ночью 24 августа без осадков). Температура ночью 15-21°, днем 25-30°.