В донецком супермаркете избили журналистов

Донецкая милиция проводит проверку по факту конфликта между журналистами и работниками супермаркета, в результате которого журналисты получили телесные повреждения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского отдела милиции.

По данным представителей МВД, вчера в 13:20 на телефон «102» поступило сообщение о том, что в магазине «Сокол» в Ленинском районе Донецка произошел конфликт между журналистами и сотрудниками супермаркета.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что конфликт разгорелся, когда группа журналистов в количестве 5 человек, среди которых – корреспонденты издания «Український тиждень», журналист донецкой редакции газеты «Комсомольская правда в Украине», а также адвокат и представитель общественной организации начали производить фото- и видеосъемку продукции в торговом зале.

К журналистам вышел администратор магазина, который сообщил, что съемка в помещении запрещена, о чем предупреждает табличка на входе. Однако активисты заявили, что украинским законодательством такие запреты не предусмотрены и предъявили соответствующие документы. Администратор вызвал сотрудников охраны магазина, которые принялись выводить молодых людей из торгового зала, вследствие чего трое журналистов получили телесные повреждения.

Сотрудники Ленинского райотдела милиции приняли заявления от всех журналистов. Потерпевшим также были выданы направления на судебно-медицинскую комиссию, им была вызвана карета «скорой помощи». Корреспондентам киевского издания, которые торопились на поезд, правоохранители объяснили, куда обратиться по месту жительства.

В настоящее время проводится проверка инцидента, о результатах которой будет сообщено дополнительно, заключено в сообщении.