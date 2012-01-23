В Севастополе отгрохают ледовый дворец за 36 миллионов

В Севастополе будет построен ледовый дворец стоимостью 36 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА сегодня в ходе аппаратного совещания в ГГА.

«Принято решение Президентом и Министерством инфраструктуры о строительстве в Севастополе быстровозводимого здания для хоккея и фигурного катания. Стоимость его - 36 млн. грн.», - сказал В.ЯЦУБА.

Ледовый дворец будет построен в рамках Национальной программы «Хоккей Украины». «Из предполагаемых 7 объектов, которые построят в Украине, один будет в Севастополе», - сказал В.ЯЦУБА. Он добавил, что в Севастополе «этим давно занимались» (решением вопроса о строительстве такого объекта – УНИАН), но решение не принималось.

В.ЯЦУБА выразил надежду, что городской совет и главное управление земельных ресурсов рассмотрят вопрос с отведением соответствующего земельного участка, «будут согласованы вопросы инженерных сетей, определения места».

Между тем вице-президент Федерации хоккея Севастополя Александр ГАЛКИН сообщил онлайн-газете «Новый Севастополь», что ледовый дворец в Севастополе должен быть построен до конца 2012 года. При этом он сослался на принятое решение Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине ЧЕ-2012 года по футболу и реализации инфраструктурных объектов, которое также ведет и хоккейную тему.

По информации А.ГАЛКИНА, в решении, в частности, говорится, что с целью выполнения национальной программы «Хоккей Украины» в 2012 году в 6 городах страны должны быть построены крытые арены с искусственным льдом. В утвержденном списке числятся: Киев, Луганск, Севастополь, Кривой Рог, Белая Церковь, Дружковка (Донецкая область). Общий - утвержденный в рамках госбюджета страны - бюджет всех «ледовых» строек составил 200 млн. грн.