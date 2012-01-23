Оркестр украинских ВМС играет в Германии

Военный оркестр Центра военно-музыкального искусства Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с 20 января по 5 февраля принимает участие в фестивале военной музыки «Musikparade» в Федеративной Республике Германия.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре украинских ВМС, в целом фестиваль проходит с 20 января по 1 апреля в 33 городах ФРГ, его участниками также являются военные оркестры из Австрии, Бельгии, Монако, Нидерландов, Германии, России, Сингапура, Шотландии.

Украинские военные музыканты за период своего участия в фестивале выступят 11 раз в девяти городах ФРГ, в частности, Лейпциге, Дрездене, Магдебурге, Карлсруе и других.

Фестиваль «Musikparade» проводится ежегодно в Германии с 1999 года. Военный оркестр украинских ВМС принимал участие в этом фестивале в 1999-2004 и 2010-2011 годах.

Военный оркестр Центра военно-музыкального искусства Военно-морских сил ВСУ принимает участие в этом мероприятии по приглашению организационного комитета фестиваля «Musikparade» и в соответствии с Планом международного сотрудничества Вооруженных сил Украины на 2012 год.