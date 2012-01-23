В Донецке на шахте им. Засядько погиб горняк - машинист электровоза подземного участка «Подземный транспорт», 1968 года рождения.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на главного технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Донецком объединенном теркоме Виктора БЛАГОВЕЩЕНСКОГО.

По его словам, трагедия произошла вчера. «Во время выполнения маневровых работ машинист электровоза, стоя в кабине электровоза 2АМ-8Д, ударился головой о став газоотсоса», - объяснил В.БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ. По его данным, полученные горняком травмы – закрытая черепно-мозговая травма, перелом шейного отдела позвоночника, открытый перелом правой кисти и скальпированная рана кисти – стали причиной смерти подземного машиниста.

В настоящее время на предприятии создана комиссия специального расследования, которая совместно с органами профсоюза выясняет точные обстоятельства и причины трагедии.