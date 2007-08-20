Пинзеник прогнозирует инфляцию на уровне 14-15%

При сохранении существующих инфляционных тенденций инфляция по итогам 2007 года составит 14-15%. Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал член Блока Юлии Тимошенко Виктор ПИНЗЕНИК.

Он заявил, что сегодня власть «старается убедить в том, что цены снижаются», что, по мнению В.ПИНЗЕНИКА, говорит о том, что представители этой власти «не бывают в магазинах и даже не пользуются данными Государственного комитета статистики».

В.ПИНЗЕНИК, ссылаясь на данные Госкомстата, сообщил, что в среднегодовом измерении инфляция по итогам первого полугодия составила 13,5% (инфляция в июле 2007 года против июля 2006 года составила 13,5% - УНИАН). При этом он подчеркнул, что ускорение роста показателя инфляции произошло в период, когда обычно происходит сезонное снижение этого показателя.

Также В.ПИНЗЕНИК заявил, что «рост инфляции - это характерный признак работы правительства ЯНУКОВИЧА (премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА - УНИАН)». Так, если в июле 2005 года (в 2005 году правительство возглавляли сначала Юлия ТИМОШЕНКО, позже Юрий ЕХАНУРОВ - УНИАН) цены на зерно выросли чуть больше, чем на 3%, то по итогам июля 2007 года рост цен составил 37% (июль 2007 против июля 2006 года), цены на масло - на 11% и 17% соответственно.

Кроме того, В.ПИНЗЕНИК утверждает, что именно правительство В.ЯНУКОВИЧА в 2004 году создало условия для повышения цен на мясо в следующие периоды.

При этом он заявил, что сейчас правительство пытается «закрыть проблему» инфляции путем заключения договоров, в первую очередь, с представителями рынка мяса и рынка горюче-смазочных материалов. В.ПИНЗЕНИК считает, что данный шаг не решит проблему, а просто отсрочит ее решение.

Среди «рецептов», с помощь которых действующее правительство могло бы бороться с инфляционными тенденциями, В.ПИНЗЕНИК назвал отказ от "безосновательных заимствований" и в первую очередь внешних, отказ от "ручного режима управления в аграрном секторе" с дальнейшим созданием оптового рынка аграрной продукции и "самый ценный совет (по мнению В.ПИНЗЕНИКА) - правительство должно было бы подать в отставку и прекратить мучить народ".

Отвечая на вопрос журналистов относительно того, сможет ли Украина выйти на «европейский уровень» инфляции (0,1-0,3% - УНИАН), В.ПИНЗЕНИК сказал, что Украина не только может это сделать, но просто должна это сделать.

Также, по мнению В.ПИНЗЕНИКА, являются безосновательными заявления действующего правительства об увеличении темпов роста экономики, так как данные Государственного комитета статистики говорят о «ежемесячном снижении показателя роста ВВП».

Говоря о реформах, проведение которых должно обеспечить новое правительство, В.ПИНЗЕНИК отметил необходимость проведение реформы самой системы власти, «так как у нас есть еще много органов, которые ни за что не отвечают».