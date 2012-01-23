России резко понравился украинский сыр

Министр сельского хозяйства России Елена СКРЫННИК не видит проблемы с украинскими сырами.

Об этом она заявила во время пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос журналистов, можно ли считать исчерпанным "сырный" скандал между Украиной и Россией, сообщается на сайте Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

"Я считаю, что этот вопрос и не стоял, потому что мы как реализовывали эту продукцию, так и продолжаем ее реализовывать", - сказала Е.СКРЫННИК.

По ее словам, она уже обсудила этот вопрос с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ. "Мы пришли к общему мнению, что не видим в данном вопросе никаких проблем", - отметила она.

Е.СКРЫННИК также заявила, что продолжает рассматривать Украину как важного партнера в аграрном секторе. "Наша сельскохозяйственная продукция в вашей стране и украинская в России реализуются на сегодняшний день с повышенным трендом", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 8 января 2012 года главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что Россия может пойти на ограничение ввоза из Украины аграрной продукции.

Также Роспотребнадзор заявлял об ухудшении потребительских свойств молочной продукции, что поставляется в РФ из Украины в последнее время.

В свою очередь, председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК проинформировал, что Госветфитослужба уже обратилась к российским коллегам с просьбой предоставить официальную информацию относительно проверок сырной продукции, импортируемой из Украины.