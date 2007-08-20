Золушка, Медуля, Эрос, Сервер - как называют украинских детей

Среди имен, которыми называли в Украине детей при регистрации рождения, самыми популярными в течение первого полугодия 2007 года были около 30.

Об этом сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ со ссылкой на статистику органов регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции.

В частности, по словам министра, в первом полугодии текущего года популярными были 15 женских: Анастасия, Анна (Ганна), София, Мария, Дарья (Дарына, Дария), Елизавета, Екатерина, Виктория, Алина, Вероника, Кристина (Христина), Юлия, Александра, Валерия, Диана. А также 15 мужских: Александр, Максим, Владислав, Дмитрий (Дмытро), Артем, Иван, Илья, Никита (Мыкыта), Даниил (Данило, Данил), Кирилл (Кырыло), Андрей, Егор, Владимир, Богдан, Назар.

При этом, отметил министр юстиции, имена Анастасия, Анна, София, Елизавета, Мария, Екатерина, а также Александр, Максим, Владислав и Дмитрий – возглавили рейтинг популярности практически во всех регионах Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, анализ тенденций 2007 года по присвоению имен показывает, что на протяжении первого полугодия детей часто называли именем, которое отвечало дню ангела. Также мотивом для избрания имени ребенка становилась семейная традиция, по которой сына или дочь называли именем отца, деда, матери или бабушки.

Основу имен, которые присваивались новорожденным с начала текущего года, составляли также имена христианского календаря, традиционные имена, и имена, унаследованные от предыдущих поколений.

На основе национальных традиций называли младенцев практически во всех областях. При этом, сообщил министр, органы крымской юстиции отметили тенденцию в семьях, где родители принадлежали к двум национальностям – татарской и славянской. При регистрации ребенку в таких семьях присваивалось преимущественно татарское имя.

Иностранные имена составили около 20% среди имен, которыми называли новорожденных украинцев.

Так, сообщил министр, в западноевропейских языках часто заимствовались такие мужские имена, как Роберт, Эрик, Генрих, Феликс, Кристиан, Альфред, Рональдо, Оскар, Вильям, Стивен, Доминик, Рауль, Герман, Эмиль, Анри, Арман. Женские - Эмилия, Сильвия, Агата, Моника, Николь, Патриция, Ванесса, Франческа, Каролина, Люси, Изабелла, Эвелина, Лолита, Сабина, Шарлотта, Паула, Нэнси, Луиза, Виолетта, Доминика, Католина, Анита, Изабелла, Камила, Рената, Саманта.

Наблюдается тенденция возвращения к русским именам, таким как Варвара, Полина, Арина, Иван, Николай, Мирон, Макар, Родион, Аким.

Среди имен, которыми называли младенцев с начала года, традиционно встречалось достаточно много восточных имен, что объясняется проживанием в Украине большого количества национальных меньшинств. В частности, девочек называли такими именами, как Амина, Лейла, Гюнай, Салима, Гюлшура, Санамжан, Халиджа, Гульнар. Мальчиков - Хан, Абдул-Рахим, Симбат, Самир, Тигран, Хусейн, Радж, Ибрагим, Измаил, Карем, Омар, Азер, Зияд, Катран, Шота.

Территориальные органы юстиции, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, отмечает также рост количества устаревших имен. В частности, в Харьковской области такой рост охарактеризовали как значительный. Среди устаревших имен, которыми регистрируют младенцев, чаще всего, мужские - Захарий, Лука, Любомир, Радомир, Елисей, Феодор, Иоанн, Матвей, Лаврентий, Макар, Савелий, Борислав, Аристарх, Лучезар, а также женские - Аполлинария, Иулинаряя, Мстислава, Злата, Саломея, Роксолана, Марфа. Кроме того, в Луганской области отмечают тенденцию присвоения младенцам имен, распространенных в 50-70-ые годы. Например, Ульяна, Анфиса, Василиса, Степан, Тимофей.

Все больше популярным в Украине, по словам министра юстиции, становится присвоение двойных имен, составляющей которых являются имена Ева, Мария, Анна, Тереза, София.

Часто также родители обращаются к женским именам, образованным от мужских: Павла, Василиса, Иванна, Александра, Богдана, Руслана.

Все чаще новорожденным детям родители присваивают библейские имена – Адам, Ева, Моисей, Давид, Каин, Самуил, Лука, Авраам, Рувим, Рахиль, Сара, Магдалина, Эсфирь. Особенно эту тенденцию отмечают органы юстиции Закарпатской и Ривненской областей.

Наблюдается также тенденция роста количества имен, которые принадлежат героям популярных телесериалов или звездам эстрады, историческим, мифическим персонажам или книжным героям. В частности, Жасмин, Арианна, Афина, Аврора, Одиссей, Афелия, Тимерлан (Тамерлан), Чингиз, Дарий, Дионисий, Клеопатра, Эсмеральда.

Вместе с тем, отметил А.Лавринович, наблюдается тенденция к резкому снижению имен, популярных в 80-90-ые годы. В частности, таких как Сергей, Леонид, Григорий, Георгий, Ярослав, Михаил, Василий, Валентин, Виктор, Светлана, Наталия, Оксана, Ирина, Галина, Елена, Ольга, Любовь, Нина, Лидия, Надежда, Лариса, Ярослава, Майя, Ляля. Как ни странно, учитывая количество детей, которые были названы этими именами в предыдущие десятилетия, сегодня они постепенно переходят в категорию редких, отметил министр.

Существуют определенные традиции распространенности имен и в региональном разрезе. Например, если имена Назар, Богдан, Даниил и Остап -- в десятке самых популярных имен в целом ряде областей, преимущественно западных и центральных, то, например, в Одесской области эти имена органы юстиции вспоминают среди редких. Имя Тарас получило значительное распространение в Николаевской, Житомирской, Ивано-Франковской областях, однако упоминается среди редких в Днепропетровской области. И если имя Мария является одним из самых популярных практически во всех областях Украины, то в Донецкой области оно также относится к редким.

Как всегда не обошлось без странных имен, отметил министр юстиции. Среди особенностей А.ЛАВРИНОВИЧ назвал примеры, когда детям давали российские имена в украинском написании: Владімір, Кірілл, Дмітрій, Артьом, Філіп, Глєб, Альона, Лізавєта.

Кроме того, с начала года в Украине были зарегистрированы дети, имена которых приобретают неожиданное значение в украинском языке или необычно пишутся или звучат. В частности, девочек сетовали Лили-эн, Мерседес, Сатаник, Гайналка, Бобби, Дэви, Теленок, Принцесса, Золушка, мальчиков Гаррислав, Алеша, Медуля, Сервер, Грант, Лаша-Никита, Алім-Артем, Кирил-Нелю.

А в Крыму ребенка, который родился в День Святого Валентина, назвали именем древнегреческого бога любви – Эрос.