Мэр Алушты лично сжег бар ”Робинзон”

Прокурор Крыма Виктор ШЕМЧУК возбудил уголовное дело в отношении городского председателя Алушты Владимира ЩЕРБИНЫ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымской прокуратуры, 19 августа при помощи тяжелой техники и "при непосредственном участии алуштинского мэра" был полностью разрушен, а затем сожжен с помощью бутылок с зажигательной смесью бар «Робинзон» (этот развлекательный комплекс находился в центре Алушты, на набережной – УНИАН).

Поскольку в действиях Алуштинского городского председателя, который превысил должностные полномочия, усматриваются признаки преступления, прокурором АРК в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 365 ч.3 Уголовного кодекса Украины (превышение власти и полномочий, т.е. преднамеренное совершение действий, явно превышающих права или полномочия должностного лица, если они существенно навредили охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан, или государственным либо общественным интересам, или интересам юридических лиц). За такие действия предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, активные действия по сносу бара начали предприниматься 15 августа. По информации прокуратуры автономии, около 6.00 15 августа группа лиц с применением тяжелой строительной техники – двух экскаваторов, уничтожила часть имущества развлекательного заведения «Робинзон». Преступление было совершено, несмотря на присутствие значительного количества людей, что создавало опасность их жизни и здоровью. Предпринимателю был нанесен ущерб на сумму более 118 тыс. грн. Прокуратурой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса. Дело для организации досудебного следствия было направлено в следственное управление крымского Главка МВД.

Сам мэр Алушты в комментарии некоторым телеканалам назвал инцидент «вынужденным мероприятием», поскольку алуштинцы, по его словам, устали от неспокойного соседства с баром и даже были готовы устроить самосуд.