Совет директоров Всемирного конгресса украинцев соберется в Донецке
Работа будет продолжаться 2 дня
|Президент Всемирного конгресса украинцев Аскольд Лозинский выступает на открытии IV Всемирного форума украинцев. Киев, 18 августа
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, в сборе примут участие руководители общественных организаций украинцев из 40 стран ближнего и дальнего зарубежья, работники центральных и местных органов власти Украины.
В пресс-службе отметили, что целью сбора является сохранение национальной идентичности, духовности, языка, культуры украинцев, проживающих за пределами Украины, а также координация деятельности украинских организаций - членов Конгресса.
В соответствии с программой, работа сбора начнется с возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко и к мемориальной доске Василию Стусу.
Сегодня, 20 августа, участники сбора примут протокол предыдущего годового сбора совета директоров ВКУ, а также заслушают информацию делегатов стран-участниц. На 20 августа запланирована также встреча участников сбора с представителями украинской общины в Донецке.
21 августа сбор заслушает отчеты советов, комиссий и комитетов, утвердит бюджет на 2008 год, примет новых членов ВКУ.