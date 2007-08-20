Совет директоров Всемирного конгресса украинцев соберется в Донецке

В Донецке 20-21 августа пройдет общий сбор совета директоров Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) во главе с его президентом Аскольдом ЛОЗИНСКИМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, в сборе примут участие руководители общественных организаций украинцев из 40 стран ближнего и дальнего зарубежья, работники центральных и местных органов власти Украины.

В пресс-службе отметили, что целью сбора является сохранение национальной идентичности, духовности, языка, культуры украинцев, проживающих за пределами Украины, а также координация деятельности украинских организаций - членов Конгресса.

В соответствии с программой, работа сбора начнется с возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко и к мемориальной доске Василию Стусу.

Сегодня, 20 августа, участники сбора примут протокол предыдущего годового сбора совета директоров ВКУ, а также заслушают информацию делегатов стран-участниц. На 20 августа запланирована также встреча участников сбора с представителями украинской общины в Донецке.

21 августа сбор заслушает отчеты советов, комиссий и комитетов, утвердит бюджет на 2008 год, примет новых членов ВКУ.