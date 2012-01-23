В Киеве эвакуаторы будут забирать автомобили, мешающие убирать снег

С завтрашнего дня в Киеве эвакуаторы будут забирать из улиц автомобили, которые неправильно припаркованы и мешают убирать снег.

Как передает корреспондент УНИАН, о соответствующем решении комиссии по чрезвычайным ситуациям при Киевской горгосадминистрации сообщил сегодня журналистам председатель КГГА Александр ПОПОВ.

«Мы это решение сейчас на комиссии принимаем ради того, чтобы к тому понижению температуры в Киеве, которое ожидается через три дня, мы смогли вывезти весь снег с центральных улиц и территорий, чтобы обеспечить жизнедеятельность города. И нам в этом никто не должен мешать», - сказал А.ПОПОВ.

Он попросил извинения у киевлян за неудобства, возникшие в городе из-за снегопадов.