Эксперт оценил украинскую ГТС в 40 миллиардов долларов

Независимый эксперт Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ оценил украинскую газотранспортную систему в 40 млрд. дол.

Об этом сообщает газета «Сегодня» № 15 от 23 января.

«Мое мнение: белорусскую ГТС оценили в 5 млрд. долл., наша в пять раз больше плюс имеет ПХГ, поэтому ее цена - 40 млрд. долл. Но, думаю, оценочная стоимость будет посередине между 20 млрд. долл. и 40 млрд. долл., то есть около 30 млрд. долл.», - сказал он.

В.ЗЕМЛЯНСКИЙ напомнил, что «Газпром» недавно заявил, что Украина оценивает свою ГТС в 20 млрд. долл., но на самом деле, по его мнению, 20 млрд. долл. назвали потому, что именно столько россиянам нужно вложить в «Южный поток», который они хотят строить в обход Украины.

«Что касается 200 млрд. долл., которые назвала Юлия ТИМОШЕНКО, то это цифра из известного анекдота: «Почему так дорого?» - «Да деньги очень нужны», - добавил он.