Украину покинул ”смотрящий” вор в законе: Кухилава улетел в Москву

Газете "Коммерсант-Украина" стало известно о том, что в пятницу из страны выехал вор в законе Антимос Кухилава.

Об этом Ъ сообщил заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД Владимир Мищенков.

Напомним, по некоторым данным, в прошлом году во время очередной сходки воров в России Кухилаве дали полномочия "смотрящего" за всей Украиной (см. Ъ от 1 сентября 2006 года).

По словам господина Мищенкова, вынужденному отъезду Антимоса Кухилавы предшествовало разоблачение сотрудниками УБОПа канала незаконной выдачи украинских паспортов. Заместитель начальника ГУБОПа сообщил Ъ, что в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении экс-начальника паспортной службы одного из районов Киевской области. Следствие считает, что подозреваемый мог незаконно выдать 115 удостоверений личности различным заказчикам, в том числе и кавказским криминальным авторитетам. Среди прочих, паспорт гражданина Украины был выдан и Антимосу Кухилаве. Со временем тот легализовал гражданство (по данным источника Ъ, "смотрящий" оформил потерю незаконно полученного документа и, заручившись поддержкой одного из судов, оформил второй - уже легальный). После возбуждения указанного уголовного дела сотрудники УБОПа разыскали Антимоса Кухилаву в Николаеве и пригласили для дачи показаний. Встреча состоялась в пятницу. Источник в правоохранительных органах сообщил Ъ, что с вором в законе "очень серьезно поговорили", после чего он в тот же день взял билет на самолет в Москву.