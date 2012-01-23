Бродский: Колесников хочет уволить 90% налоговиков

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис Колесников считает, что налоговую нужно сократить на 90%. Об этом в интервью ZN.UAсообщил руководитель Госслужбы по дерегуляции и развитию предпринимательства Михаил Бродский.

«В налоговой у нас работает 60 тыс. человек. Такая огромная армия целый день сидит и думает — где взять деньги для державы и для себя. Но это же ненормально. Я считаю, что 40 тыс. налоговиков необходимо увольнять. Правда, Борис Колесников считает, что налоговую надо сокращать на 90%», — отметил М.Бродский.

По его словам, от сокращения штата государство получает сразу четыре выгоды. Во-первых, сокращаются расходы на содержание огромного аппарата. Во-вторых, уменьшается количество чиновников, которых бизнес должен кормить за свой счет, и эти деньги пойдут на потребление, на развитие. В-третьих, налоговики — это же самые обученные, самые лучшие экономисты и финансисты, с высшим образованием, и пусть они открывают бизнес, создают рабочие места. В-четвертых, освобождается огромное количество помещений.

«Я сейчас написал письмо президенту: прошу дать поручение проинвентаризировать помещения, освободившиеся в результате сокращения десятков тысяч чиновников во всех ведомствах, и либо передать их коммунальному хозяйству, либо приватизировать через Фонд госимущества. Потому что они сейчас дойдут до того, что будет сидеть один чиновник в 100-метровом помещении. А его еще нужно обогреть», — отмечает М.Бродский.

«В 2012-м году, полагаю, контролирующие органы будут радикально сокращены. И вот после сокращения чиновников на 70% от сегодняшнего количества оставшимся нужно дать действительно достойную зарплату. Не менее 6—7 тыс. грн для рядового состава, — считает М.Бродский. - И на 25 лет, например, кредит на жилье, ипотеку за счет его зарплаты, кредиты беспроцентные либо под 3% годовых. Вот тогда чиновники будут дорожить статусом своим».