В Днепропетровской области появилось 100 тысяч новых рабочих мест

За последние два года в Днепропетровской области создано 100 тысяч новых рабочих мест. Об этом губернатор области Александр ВИЛКУЛ сообщил в эфире «5 канала».

«2011 год был для Днепропетровской области удачным. Мы добились серьезных результатов во многих сферах. Промышленное производство: 2010 год – 16% роста, в 2011 году – еще дополнительно около 6% роста. Урожай собрали - 3 млн. 600 тонн зерновых. Это один из лучших показателей в истории. При этом значительно улучшилось качество самого зерна. Кроме того, в течение последних двух лет создано около 100 тысяч новых рабочих мест», - отметил А.ВИЛКУЛ, подводя итоги 2011 года.

Также глава региона отметил, что за последний год предприятия Днепропетровской области увеличили свою прибыльность в три раза – что составило более 22 млрд. грн.

Отвечая на вопрос ведущего, почему Днепропетровск называют инвестиционными воротами Украины, А.ВИЛКУЛ отметил: «Мы считаем одной из наших ключевых задач привлечение иностранных инвестиций. Это понятная мировая практика. Привлечение инвестиций является одним из ключевых маркеров эффективности действующей власти. В этом году заработал завод французской компании Maisadour - самый крупный в Европе завод по производству семян. Он на территории днепропетровской области. Построен завод по производству стеклопакетов GlassTrosh. Это швейцарская компания. И сейчас уже идет разработка проекта - у нас в области будет строиться завод про производству плоского стекла. Это продукт, который не производится в Украине. Турецкие инвесторы заканчивают строительство завода по производству фурнитуры. Также медицинского оборудования. Мы особое внимание уделяем инвестициям именно в импортозамещающие отрасли».

Как сообщал УНИАН, по итогам на октябрь 2011 года объем иностранных инвестиций в экономику Днепропетровской области составил 8 млрд. долларов, что является первым показателем среди регионов Украины.