ДТП в Симферополе: 11 раненых

11 человек получили травмы различной степени тяжести в результате дорожной аварии, произошедшей в Симферополе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Крыма, 19 августа в 22.50 автомобиль «Форд Транзит-300», двигаясь по второстепенной дороге, не дал преимущества в движении и врезался в ехавший по главной дороге микроавтобус «БАЗ-2215 СПГ».

В результате ДТП травмы получили три пассажира «Форда» (две женщины и мужчина – жители Ялты), а также водитель и семь пассажиров микроавтобуса (одна пассажирка – жительница Одессы, остальные – крымчане). У большинства пассажиров микроавтобуса - сотрясения головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы.

По данным ГАИ, за истекшие сутки в Крыму произошло 17 ДТП, в которых один человек погиб и 40 были травмированы.