Из луганской шахты эвакуировали 139 горняков

На шахте «Партизанская» в Луганской области вследствие задымления насосной камеры эвакуированы почти 140 горняков.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 1.45 в г. Антраците на шахте „Партизанская” ГП „Антрацит” на глубине 800 м в результате короткого замыкания произошло задымление центральной насосной камеры.

В шахте работали 139 горняков, которые в 3.00 самостоятельно поднялись на поверхность.

Жертв и пострадавших нет. Работа шахты временно приостановлена.

На месте события работают 2 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.