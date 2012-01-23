Из луганской шахты эвакуировали 139 горняков
09:25, 23 января 2012Общество
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Из-за задымления насосной камеры
На шахте «Партизанская» в Луганской области вследствие задымления насосной камеры эвакуированы почти 140 горняков.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 1.45 в г. Антраците на шахте „Партизанская” ГП „Антрацит” на глубине 800 м в результате короткого замыкания произошло задымление центральной насосной камеры.
В шахте работали 139 горняков, которые в 3.00 самостоятельно поднялись на поверхность.
Жертв и пострадавших нет. Работа шахты временно приостановлена.
На месте события работают 2 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.
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