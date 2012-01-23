В Донецке горела табачная фабрика: погиб человек
09:04, 23 января 2012Общество
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Уничтожено 30 т изделий
В Донецке во время пожара на табачной фабрике погиб один человек.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 16.20 22 января в Донецке на территории ООО ДП «Табачная компания «Хамадей» в двухэтажном здании возникла пожар. На месте пожара обнаружен один погибший человек.
Огнем уничтожено 30 т табачных изделий, повреждены первый, второй этажи и кровля здания на общей площади 4,2 тыс. кв. м.
В 23.00 пожарно-спасательными подразделениями МЧС пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.
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