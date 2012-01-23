В Донецке горела табачная фабрика: погиб человек

В Донецке во время пожара на табачной фабрике погиб один человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 16.20 22 января в Донецке на территории ООО ДП «Табачная компания «Хамадей» в двухэтажном здании возникла пожар. На месте пожара обнаружен один погибший человек.

Огнем уничтожено 30 т табачных изделий, повреждены первый, второй этажи и кровля здания на общей площади 4,2 тыс. кв. м.

В 23.00 пожарно-спасательными подразделениями МЧС пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.