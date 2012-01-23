Города Украины отметили День Соборности

22 января в Харькове представители власти по случаю Дня Соборности и Свободы Украины приняли участие в церемонии возложения цветов к Монументу Независимости и памятнику Тарасу Шевченко.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, в торжественной церемонии приняли участие первый заместитель председателя ОГА Валентин ДУЛУБ, первый заместитель председателя облсовета Елена ОЛЕШКО, первый заместитель Харьковского городского головы Александр КРИВЦОВ, заместитель председателя ОГА Евгений САВИН, другие чиновники, представители общественных и политических организаций, священнослужители разных религиозных конфессий.

В.ДУЛУБ отметил, что День Соборности имеет очень большое значение для всей страны, поскольку повлиял на всю дальнейшую историю Украины. «Мне кажется, что пока еще большинство не знает о событиях, которые произошли в этот день, но со временем он действительно станет тем праздником, который будет отмечать весь народ с огромным воодушевлением. День Соборности имеет очень большое значение для всей страны, потому что в этот день произошло воссоединение двух республик и одного народа. Для меня это очень знаменательное событие, как и для каждого настоящего украинца», - сказал заместитель председателя ОГА.

В свою очередь, Е.САВИН выразил убеждение, что День Соборности и Свободы должен объединить граждан. «Праздник пока еще не стал тем радостным и большим событием, когда каждый украинец может сказать - да, мы живем в одной большой стране. Но к этому нужно стремиться, и этот праздник как раз и призван воспитать в нас чувство соборности, единения, свободы в независимой стране Украина. Этот праздник должен стать объединительным фактором для всего украинского народа», - сказал он.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, председатель ОГА Михаил ДОБКИН принимал участие в мероприятиях по случаю Дня Соборности и Свободы Украины в Киеве.

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В Херсоне возле памятника Тарасу Шевченко прошел митинг, посвященный Дню Соборности и Свободы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, несмотря на сильный снег у монумента Т.Шевченко в центре города на ул. Перекопской собрались около 400 человек.

Среди пришедших были руководители облгосадминистрации и областного совета, представители мэрии Херсона, руководители органов исполнительной власти и районных советов в г. Херсоне, представители политических партий и общественных организаций, студенты.

Пришедшие на митинг кроме национального флага, держали в руках символику и флаги политических партий (Народного Руха Украины, Конгресса Украинских Националистов, Партии регионов и другие), а также портреты исторических деятелей Украины - Павла Скоропадского, Михаила Грушевского, Симона Петлюры.

Выступавший на митинге заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Андрей ЯЦЕНКО передал поздравления от главы ОГА Николая КОСТЯКА и заявил, что «только в процессе объединения и уважения друг к другу мы сможем вернуть общество к стабильности».

В свою очередь мэр Херсона Владимир САЛЬДО отметил, что на мероприятии присутствует большое количество детей и молодежи, что говорит о «правильном движении в развитии нашего общества. Так как, прививая у детей интерес к истории, к единению, к соборности – мы уже сегодня создаем правильное будущее».

После выступлений участники митинга возложили цветы к подножью памятника Тарасу Шевченко.

Также сегодня в честь праздника цветы были возложены к памятному знаку, установленному на площади Вячеслава Чорновола, памятнику жертвам тоталитарного режима и к памятным знакам, посвященным борьбе за свободу и независимость Украины.

Кроме того, представители оппозиционных политических сил сегодня открыли на здании, находящемся на пересечении улиц Суворова и Коммунаров мемориальную доску в честь первого украинского культурного общества в Херсоне "Українська хата".

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22 января в центре Луганска по случают Дня Соборности и Свободы Украины представители Комитета сопротивления диктатуре провели митинг против действий власти и развернули 40-метровый Государственный флаг Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной организации партии «ВО «Батьківщина».

Представители оппозиции призвали граждан вспомнить, что Украина объединялась ради того, чтоб обрести свободу.

«Такие даты являются поводом для глубоких размышлений и побуждением к действиям. Очень приятно, что сегодня возле памятника Тарасу Шевченко в центре Луганска собралось так много людей, которым небезразлична судьба Украины. Нас всех объединяет главная цель - будущее нашей страны. В единстве наша сила! Героям Слава!», - заявил во время выступления первый заместитель руководителя Луганской областной организации партии «ВО «Батьківщина» Сергей ЛИННИК.

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В Чернигове к дню Соборности и Свободы Украины прошел флешмоб "Цепь единства". Как передает корреспондент УНИАН, свыше 100 участников акции собрались в сквере имени Богдана Хмельницкого.

Председатель областной организации УНП Владимир СТУПАК открыл торжественный митинг, посвященный Дню Соборности и Свободы Украины, и первым предоставил слово священнику. Торжественный молебен произнес о. Евгений (ОРДА). В.СТУПАК подчеркнул, что так соблюдена традиция, ведь 93 года тому назад в Киеве, когда на Софийской площади был провозглашен Акт Злуки между УНР и ЗУНР, торжества начались именно с молебна.

Председатель областной организации УНП подчеркнул, что День Соборности является днем единства всех украинских земель, всего украинского народа.

"Именно в этот день мы можем сказать – "Мы едины!", - подчеркнул он.

После поздравительных слов участники акции стали вокруг памятника Б.Хмельницкому и создали "Цепь единства", некоторые из них держали символику городов, которые являются крайними областными центрами севера, юга, востока и запада Украины – Чернигова, Севастополя, Луганска и Ужгорода. По словам организаторов, круг символизирует единство всех украинских земель и нерушимость границ государства. Вместе участники акции исполнили гимн Украины.

Хотя накануне организаторы флешмоба обратились к черниговцам воздержаться от использования партийных флагов, во время акции была представлена символика УНП, ВО "Батькивщина" и ВО "Свобода", "Нашей Украины", КУН и других. В мероприятии приняли участие депутаты Черниговского городского и областного советов.

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22 января в Днепропетровске около 200 представителей молодежных организаций города провели социальную акцию «День Злуки – держимся за руки» на Центральном мосту через Днепр.

Как передает корреспондент УНИАН, молодые люди прошли в центр моста с обоих берегов Днепра – правого и левого.

Взявшись за руки, участники акции исполнили гимн Украины. После этого, держа в руках государственные флаги Украины, участники акции прошли к Европейской площади Днепропетровска, где образовали живой круг. Молодежь скандировала лозунги «Схід і Захід разом!», «Слава Україні, героям – слава!», «Україна – понад усе!».

Как сообщил корреспонденту УНИАН координатор акции Александр ПОНОМАРЕНКО, об этом мероприятии был заблаговременно извещен Днепропетровский городской совет.

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В Хмельницком отметили 93-годовщину провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, а также Дня Свободы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятиях приняли участие руководство города, области, депутаты городского и областного советов, ветераны, представители религиозных и общественных организаций города.

По мнению городского председателя Сергея МЕЛЬНИКА, Акт Соединения – событие огромного исторического значения.

“Это событие, которое стало реальным фактором развития государственнического мышления и катализатором политической борьбы украинцев на протяжении следующих десятилетий, сформировало почву для возрождения современного независимого государства Украина. В настоящее время совместные усилия многих поколений украинцев увенчаны получением независимого и территориально соборного государства. Оно едино от Донбасса и до Карпат”, - отметил он.

По его словам, День Соборности и Свободы Украины “является праздником для каждого из нас”.

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В Ивано-Франковске на площади перед домом правосудия возле памятника Героям ЗУНР состоялось многолюдное вече по случаю 93-й годовщины Дня Соборности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на вече пришли ветераны УПА, лидеры политических партий и общественных организаций с партийными флагами, руководители областного совета и облгосадминистрации, городского совета, государственные служащие, военнослужащие, жители областного центра. На зданиях учреждений вывешены государственные флаги.

Началось вече молебном за Украину и единство украинского народа, который отслужили священники греко-католической и православных церквей. Участники мероприятия возложили венки к памятнику Героям ЗУНР.

На вече выступили городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС, председатель областного совета Александр СЫЧ, заместитель главы облгосадминистрации Роман ИВАНИЦКИЙ, председатель Братства ОУН-УПА Карпатского края Фотий ВЛАДИМИРСКИЙ, народный депутат Украины Зиновий ШКУТЯК и другие, которые в своих выступлениях анализировали исторические вехи объединения Западноукраинской Народной Республики и Украинской Народной Республики в единое соборное Украинское государство, призвали к единению государства, чтобы не потерять независимость Украины.

Городской председатель назвал главной причиной потери государственности в прошлом веке «внутреннюю распорошенность всех тех, кто провозглашал и образовывал Акт Соединения». По его словам в настоящее время в Украине «имеем новые вызовы общества».

«Со Дня Соединения должны сделать выводы – должны стать едиными и на будущих парламентских выборах выступить единым фронтом, сделать наш парламент действительно украинским».

Председатель облсовета призвал участников вече создать «настоящую украинскую соборность в нашей душе», потому что «сущность украинской идеи – это украинское самостоятельное соборное государство».

Заместитель главы облгосадминистрации Р.ИВАНИЦКИЙ призвал к единой цели – «консолидации общества, поиска компромиссов».

Выступления на вече чередовались выполнениям песен сечевых стрельцов. Сегодня также возложили венки к барельефам Михаила Грушевского и Льва Бачинского.

Митинги и вече по случаю Дня Соборности прошли во всех райцентрах и городах областного значения Прикарпатья.

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В областном центре Закарпатья - Ужгороде в честь Дня Соборности Украины общественно-политические организации организовали торжественное шествие и провели народное вече.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие около 100 человек. Среди них были представители - УНП, «Нашей Украины», Украинской платформы «Собор», КУН и Веукраинского общества «Просвита» им. Т.Шевченко.

Торжественное шествие участники собрания начали с площади А.Бачинского вблизи Ужгородского кафедрального собора. После возложения цветов Кобзарю состоялись вече.

Его участники отмечали, что «подобное народное вече, как тогдашнее, так и нынешнее будет всегда убеждать в том, что сила нашего государства, – в единстве украинских земель. Это призыв сегодняшнему украинскому обществу о его роли в формировании качественной и волевой политической элиты, способной достойно отвечать на геополитические вызовы, которые встают перед современной Украиной».

Председатель Закарпатской областной организации УНП Иван ГАБОР отметил, что в настоящее время в независимом государстве барьеров, которыми искусственно разделяют украинцев, прибавилось. «Парадоксально, но доныне предметом избирательных программ в Украине является не европейская идеология – права, левая или либеральная, – а споры относительно национальной идентичности, которые 20 лет независимости мешает нам стать единой нацией», - сказал политик.

Он напомнил, что «избирательные дискуссии сводятся к тому, на каком языке должны разговаривать украинцы – на родном или русском? Кто должен быть нашими национальными героями, – Мазепа или Петр I, Сталин или Бандера? Украинская политика все 20 лет независимости добывает в борьбе право быть украинской».

После всех выступлений участники вече поддержали готовность инициаторов по согласованию действий и объединения усилий при подготовке и участии в нынешних парламентских выборах.

В завершение вече с призывом свободы и единения украинского народа участники выпустили в небо белых голубей.

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Государственный праздник День Соборности и Свободы Украины в Житомире отметили областная организация ВО «Свобода» и общественная организация «Патриот Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, партийцы и сторонников «Свободы» прошли по улице Победы до Майдана Королева, где провели митинг. Участники акции несли два больших флага, сине-желтый и красно-черный, баннер с лозунгом " Свобода придет - порядок наведет!", а также флаги с партийной символикой.

Двигаясь по улице, активисты выкрикивали традиционное «Слава Украине! Героям Слава». К ним присоединялись прохожие.

Председатель областной организации ВО «Свобода» Сидор КИЗИН во время выступления акцентировал на истории становления Украины как соборного государства.

Участники второй акции, инициированной активистами «Патриот Украины», прошли по улицам города к памятнику Тарасу Шевченко.

Житомирские власти официально отметили День Соборности возложением цветов и торжествами в филармонии в пятницу, 20 января.