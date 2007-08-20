В ведомстве Рудьковского опять вагоны сошли с рельсов

В Запорожской области сошли с рельсов 4 вагона грузового поезда.

Информацию о ЧП, случившемся вечером 18 августа, сегодня агентству УНИАН официально подтвердили в Запорожском теруправлении МЧС.

"Действительно, 18 августа в 16.08 на одноколейном перегоне железной дороги "Пологи-Запорожье" (Ореховский район) между станциями "Общая" и "Ореховская" произошел сход с рельсов 4 вагонов грузового состава 2701, следовавшего от станции Мариуполь до станции Кривой Рог", - сообщили в управлении МЧС. Груз не пострадал: 4 вагона, сошедшие с рельсов, были пустыми.

Возобновить сообщение на участке между станциями "Общая" и "Ореховская" удалось к 23.55 18 августа (в 23.48 все 4 вагона краном были вновь установлены на рельсы и в 23.55 отправлены к станции "Общая"), отметили в управлении МЧС.

В результате почти на 2 часа был задержан в пути пассажирский поезд №198 "Бердянск-Москва".

По данным Запорожского теруправления МЧС, причины схода вагонов с рельсов пока однозначно не установлены.