Мошенница продавала пенсионерам лазерные указки

В Барнауле (РФ) вынесен обвинительный приговор в отношении местной жительницы, совершившей мошеннические действия в крупном размере, сообщает РосБизнесКонсалтинг.



41-летняя женщина в течение нескольких лет покупала на рынках лазерные указки в форме брелоков, средняя цена которых около 50 руб. С этими указками она приходила к пожилым людям и, представляясь сотрудником поликлиники, продавала их как медицинский прибор широкого спектра действия - по цене от 1,5 тыс. до 6 тыс. руб. за штуку.



Злоумышленница убеждала пенсионеров, что "прибор" лечит практически от любых болезней, просто нужно систематически обрабатывать его светом места недугов. Также она сообщала своим "пациентам" номер кабинета в поликлинике, где она якобы ведет прием, дни и часы приема, вымышленные номер телефона и свои анкетные данные.



Помимо этого, войдя в доверие к пенсионерам и выяснив, где лежат деньги, она похищала сбережения. Наибольшая кража достигла 112 тыс. руб. Всего во время продаж "целебных" лазерных указок у 27 пенсионеров женщина похитила более 500 тыс. руб.



Как сообщили в прокуратуре региона, суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца условно с испытательным сроком 4 года.