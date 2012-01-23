В Хмельницком за год создано 16 ОСМД

В Хмельницком в течение минувшего года создано 16 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил секретарь Хмельницкого городского совета Валерий ЛЕСКОВ.

По его словам, в городе работает Информационный центр содействия деятельности ОСМД, где каждый житель может получить информацию и консультационную помощь относительно процедур создания, регистрации и управления совладельцев домов.

“Пока в Информационном центре создано четыре автономных рабочих места, оснащенных компьютерной техникой, что позволяет любому жителю города получить доступ к локально размещенной Информационной системе, которая содержит данные о разных аспектах и стадиях деятельности ОСМД - от создания до ликвидации”, - сказал он.

Всего в Хмельницком функционирует 170 ОСМД.