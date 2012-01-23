На Буковине СБУ нашла схему хищения

Сотрудники УСБУ в Черновицкой области разоблачили преступную схему присвоения бюджетных средств, выделенных на достройку газотранспортных сетей в Черновицкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБ Украины в Черновицкой области, в декабре 2009 года Управление капитального строительства Черновицкой ОГА заключило соглашение с местным предприятием о строительстве газопровода к нескольким селам одного из районов области на сумму 1 миллион 250 тысяч гривень.

Однако, при разработке сметы директор строительной фирмы самовольно включил в перечень необходимых работ строительство объектов технологической инфраструктуры стоимостью почти 240 тыс. грн., которые уже были построены раньше за собранные жителями этих сел средства.

По получении средств из бюджета злоумышленник присвоил деньги и перевел их с банковского счета фирмы на погашение кредитов как по собственным обязательствам, так и по кредитным соглашениям своих близких родственников.

Следователями Управления СБУ в Черновицкой области в отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие.