На взятке поймали львовского чиновника

Во время получения 8 тысяч гривен взятки в служебном кабинете задержан руководитель Львовского областного управления водных ресурсов.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, указанную сумму чиновник требовал от предпринимателя за получение технической документации на водоем.

Как установили работники правоохранительных органов, у должностного лица и раньше были проблемы с законом: в 2002 году его уже ловили на взятке. В то время он занимал должность на таможне. Тогда суд отнесся к нему слишком снисходительно и назначил наказание условно. Правда, лишил права занимать должности, связанные с административной и хозяйственной деятельностью на два года.

«Вскоре он опять вернулся на работу в государственную структуру. Однако избавиться от старой привычки, так и не смог. Правоохранители говорят – есть подозрения, что ловкач достаточно часто требовал и получал деньги за выдачу документов и содействие в решении других вопросов. В настоящее время эту информацию проверяют», - отметили в УСО.

В отношении руководителя управления уже возбудили уголовное дело по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.