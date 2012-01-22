В ДТП на Полтавщине погиб cудья

В субботу на 213 километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский между селами Шершнивка и Войниха в Полтавской области в результатет столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли три человека, среди них cудья местного райсуда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ Полтавской области, по предварительным данным установлено, что на вышеуказанном километре 63-летний водитель (он же и владелец) легкового автомобиля «Дачия», житель одного из сел Полтавского района, двигаясь в сторону Киева, не выбрав безопасную скорость движения и не учтя дорожной обстановки и погодных условий, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся со встречным грузовиком «ДАФ», которым управлял 52-летний частный предприниматель из Днепропетровской области.

В результате столкновения водитель легковушки, и два его пассажира: 56-летний судья Полтавского районного суда и его 33-летний сын, погибли на месте трагедии. Водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). На месте трагедии работает следственно-оперативная группа милиции и представители прокуратуры, которые подробно выясняют все обстоятельства и причины автокатастрофы.