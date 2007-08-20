В Лукьяновском СИЗО еще один покойник

Четвертая смерть за неполных два месяца зарегистрирована в Лукьяновской тюрьме: там скончался очередной подследственный — К., 1973 года рождения.

Данный факт, о котором "Сегодня"сообщили в Международной лиге защиты прав граждан Украины, подтвердили в столичном милицейском главке, указав, что гражданин был уроженцем Винницкой области, арестованным Белоцерковским районным судом и доставленным в СИЗО-13.

В Шевченковском райуправлении внутренних дел, чьи сотрудники выезжали на место происшествия, указали, что "смерть К. была естественной, и криминала не содержит".

Как ранее сообщала "Сегодня", 5 июля в Лукьяновском СИЗО был задушен Олег Орлов, фигурант резонансного дела о нелегальных поставках партий оружия за рубеж, 13 июля от рук сокамерника погиб Олег Постников, а 12 августа (якобы от язвы, что опровергал правозащитник Эдуард Багиров) скончался Валерий Никитин. По первым двум случаям были возбуждены уголовные дела, но результатов пока не оглашают, по третьему назначена проверка. Как газете удалось узнать в прокуратуре Киева, фамилия четвертого покойника — Каращенко С.Д.