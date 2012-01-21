Электронные деньги теперь можно обналичить в Укрпочте

Система электронных платежей WebMoney ввела возможность обналичить электронные деньги в любом из отделений государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта". Об этом говорится в сообщении пресс-центра WebMoney.

"Вывести WMU с кошелька и получить перевод в наличных гривнах можно в любом отделении Укрпочты", - говорится в сообщении. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму на сайте banking.ukrgarant.com указать паспортные данные и адрес для получения перевода. При этом отправлять перевод можно только на свое имя. Перевод денег осуществляется в течение 1-2 рабочих дней. Максимальная сумма одного перевода составляет 5 тыс. грн., но количество переводов не ограничено.

Справка УНИАН. Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» (УДППЗ «Укрпошта») входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины.

Cистема интернет-расчетов WebMoney Transfer основана в 1998г.