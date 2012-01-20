ЮНЕСКО исключила венские балы из списка культурного наследия

Австрийский филиал ЮНЕСКО исключил традиционные венские балы из списка нематериального культурного наследия страны. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

Причиной такого решения стало участие в одном из 17 традиционных венских балов представителей неонацистских организаций. Отмечается, что ультраправые из Германии и Австрии регулярно собираются на ежегодном Балу корпорации венских студентов (Wiener Korporationsring Ball).

По словам представителей ЮНЕСКО, подобные факты не допускают нахождения венских балов в списке культурного наследия организации, так как это противоречит ее фундаментальным ценностям, которые основаны на толерантности и уважении к чужим культурам.

Венские балы были включены в список нематериального культурного наследия Австрии в 2010 году. Для того, чтобы считаться настоящим венским балом, мероприятие должно удовлетворять ряду требований, в частности, должны быть соблюдены строго оговоренные протоколы проведения бала.

Бал корпорации венских студентов текущего сезона состоится 27 января. Во время его проведения в Вене ожидаются демонстрации противников ультраправых движений.