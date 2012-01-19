Милиция все чаще фиксирует случаи вандализма

В Донецкой области с начала 2012 года зафиксировано уже 128 случаев вандализма.Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в последнее время сотрудниками милиции все чаще фиксируются случаи вандализма, совершенные на территории области - если за весь прошлый 2011 год было совершено около 800 таких преступлений, то в этом году уже 128.

Так, 17 января в Мариуполе были задержаны двое парней, 15 и 16 лет, по подозрению в разрушении могильных сооружений на Кировском кладбище.

Как выяснили правоохранители, эти «охотники» за металлическими швеллерами навещали кладбище еще с летнего сезона прошлого года, делая ставку на то, что кладбище официально закрыто. За один поход подросткам удавалось выручить до 200 грн. Оба фигуранта из неблагополучных, малообеспеченных семей, они признают свою вину в полном объеме.

В областном УВД подчеркнули, что в настоящее время, учитывая возрастающую тенденцию преступлений на погостах, правоохранители удвоили усилия на их раскрытие. Так, в 2011 году было раскрыто 28% случаев вандализма, в этом году - 56%. По мнению милиционеров, «корень зла» таких преступлений таится в незаконно действующих в регионе пунктах приема металла.

«Не было бы их, некуда было бы кладбищенским ворам нести свою «добычу», - заявили правоохранители и сообщили, что в регионе объявлено о проведении специальной операции по выявлению таких самозваных субъектов хозяйствования (пунктов приема металла).