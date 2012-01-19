Из квартиры сделали лабораторию по изготовлению амфетамина

Службой безопасности Украины обезврежена организованная преступная группировка в Луганской области, которая занималась изготовлением и сбытом амфетамина.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, криминальную деятельность правонарушители начали больше года назад.

Для изготовления амфетамина они использовали реактивы и оборудование, похищенные из химических предприятий. В обычной квартире они оборудовали лабораторию, мощность которой позволяла в течение месяца синтезировать более 1 кг высококонцентрированного амфетамина. Злоумышленники реализовывали свою «продукцию» оптовым перекупщикам, а те - наркозависимым жителям области.

При реализации очередной партии наркотика члены ОПГ были задержаны. У них изъято 400 граммов готового амфетамина.

«С учетом того, что 1 грамм наркопрепаратов, который они производили, содержал 8-10 доз, стоимость изъятого наркотика при реализации потребителям составила бы от 500 до 700 тыс. грн. Группа действовала с четким распределением ролей. В частности, двое ее участников принимали непосредственное участие в изготовлении наркотика. Один из злоумышленников отвечал за конспирацию и транспортировки готовой «продукции» покупателям», - говорится в сообщении.

В отношении участников группировки Службой безопасности Украины возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 и 3 ст. 307 УК, ч. 2 ст. 317 УК Украины. Им грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Сотрудники СБУ проводят оперативные и следственные действия по установлению других лиц, причастных к деятельности криминальной группировки.

***Амфетамин - синтетическое психотропное вещество, популярное среди больных наркоманией за удобства его хранения и использования. Психическая и физическая зависимость от препарата развивается достаточно быстро, а полное отвыкание вряд ли возможно. При длительном использовании возникает психопатия, нарушение кровообращения, опасность инсульта.