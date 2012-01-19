В Крыму экс-прокурор получил 2,5 года тюрьмы за взятку

В Крыму Бахчисарайский райсуд приговорил бывшего Керченского транспортного прокурора к двум с половиной годам тюрьмы с конфискацией имущества за получение 19 тыс. долл. взятки в 2010 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре крымского Управления СБУ.

В частности, по их данным, в сентябре 2010 года в транспортную прокуратуру Керчи поступили материалы проверки работы государственной поликлиники, относящейся к железной дороге, в документах содержались факты нарушения порядка выплаты сотрудникам денежных премий главврачом. За принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела прокурор потребовал от руководительницы медучреждения 15 тыс. долл. Женщина, опасаясь уголовной ответственности, передала ему деньги через посредника.

Через три месяца прокурор инициировал проведение аналогичной проверки, в ходе которой были выявлены такие же нарушения. В этот раз за «свои услуги» по невозбуждению дела он потребовал 10 тыс. долл.

Заведующая поликлиникой обратилась за помощью в СБУ. Через посредника - бывшего полковника милиции - прокурор получил четыре из требуемых десяти тысяч. Сотрудники СБУ задержали вымогателя.

Фамилия экс-прокурора не разглашается.