Двое ранее судимых мужчин распилили собаку пополам бензопилой

В Кировоградской области постановлением Ульяновского районного суда признаны виновными в жестоком обращении с животными двое местных жителей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

Уголовное дело работники милиции возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Двое ранее судимых мужчин расправились с собакой, распилив ее бензопилой пополам.

Согласно постановлению суда, им назначено наказание в виде 6 и 5 месяцев ареста.