Двое ранее судимых мужчин распилили собаку пополам бензопилой
20:32, 19 января 2012Общество
1964 0
Сядут на несколько месяцев
В Кировоградской области постановлением Ульяновского районного суда признаны виновными в жестоком обращении с животными двое местных жителей.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.
Уголовное дело работники милиции возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Двое ранее судимых мужчин расправились с собакой, распилив ее бензопилой пополам.
Согласно постановлению суда, им назначено наказание в виде 6 и 5 месяцев ареста.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter