В центре Харькова нашли расчлененное тело женщины

16:02, 19 января 2012
Общество
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В контейнере для мусора

В центре Харькова обнаружено расчлененное тело женщины.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, фрагменты тела были обнаружены в контейнере для мусора сегодня утром дворниками в одном из дворов в Дзержинском районе города.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшей устанавливается. По факту возбуждено уголовное дело.

 

 

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