445 киевлян обратились в травмпункты за последние сутки

В Украине в связи с выпадением снега на 30% возросло количество обращений граждан в травмпункты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил главный врач Киевской городской станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф Анатолий ВЕРШИГОРА.

Он отметил, что, по статистике, в 2010 году с травмами разного характера в “скорую” обратилось более 850 тысяч украинцев. Сюда входят бытовые, криминальные, автомобильные, спортивные, производственные травмы и другие.

А.ВЕРШИГОРА заметил, что в зимний период люди травмируются не только по собственной неосторожности, но иногда и из-за неэффективной работы коммунальных служб.

В частности, напомнил он, в Киеве ежедневно работают 11 травмпунктов для взрослых и 2 – для детей, куда ежедневно обращаются около 350 взрослых и 30-35 детей.

По информации А.ВЕРШИГОРЫ, за последние сутки в травмпункты обратились 445 человек: 392 - взрослых и 53 ребенка. “Люди просто падали на дорогах”, - добавил он.

Врач также заметил, что падение, особенно во время гололедицы, может быть вызвано особенностями обуви.

“Мы обращаем внимание на то, что в любом случае падения, если есть боль, деформация конечности или какие-то другие симптомы, - обязательно нужно обращаться к врачу” – отметил А.ВЕРШИГОРА.

Также он призвал родителей внимательнее относиться к травмированию детей, и не заниматься самолечением.

А.ВЕРШИГОРА заметил, что предупреждение травматизма имеет большое социально-экономическое значение, ведь бывают очень тяжелые случаи травмирования, которые требуют длительного и сложного лечения.

Врач напомнил, что для того, чтобы избежать более тяжелых последствий падения, человек должен сгруппироваться, как только почувствует, что теряет равновесие.

В то же время А.ВЕРШИГОРА отметил, что ежегодно на Крещение возле мест, где проводятся традиционные купания, дежурят кареты “скорой”. Однако, заметил он, жалобы именно из-за моржевания врачам не поступают. Согреваться “моржам” врач советует чаем или же глинтвейном, и ни в коем случае крепким алкоголем.