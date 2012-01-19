В Тернополе освятили воду на насосных станциях водоканала

В Тернополе по случаю праздника Богоявленья освятили воду на водопроводных насосных станциях КП «Тернопольводоканал».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, чин освящения воды провели представители традиционных христианских церквей города.

В богослужении также приняли участие городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ, директор КП «Тернопольводоканал» Владимир КУЗЬМА, коллектив предприятия.

По словам В.КУЗЬМЫ, после освящения вода, которая будет поступать сегодня терноплянам, по своей энергетике не будет отличаться от той, которую люди набирают при церквях.