Киевский ЦУМ закрывается

31 января Центральный универмаг на Крещатике в Киеве будет работать последний день.

Как пишет “Сегодня” (№ 12 от 19 января) с 1 февраля универмаг закрывают на масштабную реконструкцию, которая может закончиться не ранее, чем через год.

Продавцы уже собирают вещи, полки полупустые. «Нам сказали до конца месяца закончить продажи, а до 3 февраля освободить помещения. Завоза нет. Распродаем остатки. Какие будут изменения, нам не говорят. Но менять тут нужно многое - посмотрите на эти советские люстры, страшные лестницы...», - рассказал продавец сигарет.

С ним согласна продавец алкоголя Александра: «То, что нас здесь не будет, понятно. Жалко, конечно, но это здание нужно развивать».

А несколько продавцов боятся, что тут будет отель. «Место в центре Киева для гостиницы очень удобное», - пояснила продавец Марина.

В то же время, в КГГА настаивают, что ЦУМ не поменяет свой профиль, в ходе реконструкции лишь расширят торговые площади. «Там будет современный торговый центр. Конфигурация здания не изменится, как и фасад. Глобальных новшевств, по сути, не будет. Сам проект нам полностью еще не передан, но скажу, что намечается только перепланировка внутри», - отметил заместитель председателя КГГА по архитектуре и земле Михаил КУЧУК.

После реконструкции ЦУМ останется универмагом и сохранит свое историческое название. Для разработки новой концепции привлекли консультантов мирового масштаба. Как точно будет выглядеть ЦУМ и что именно там будут продавать - покажут в конце января, пишет газета.