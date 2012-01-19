Завтра в Украине потеплеет

Завтра на востоке Украине ожидается переменная облачность, без существенных осадков, температура ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза.

На остальной территории Украины облачно с прояснениями, снег и мокрый снег (днем на западе и юга с дождем), местами налипание мокрого снега, гололед, ночью в Карпатах и на Закарпатье местами сильные осадки, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 3-8° мороза, в западных областях 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму 1-6° тепла.

На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области в пятницу ожидается снег и мокрый снег, днем слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.