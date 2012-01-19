В Одессе горит ресторан-корабль (добавлены фото)

Утром в районе одесского пляжа «Аркадия» начался пожар в ресторане-корабле «Ассоль» - клубы дыма видно даже из центра Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько пожарных расчетов МЧС, прибывших к месту происшествия, тушат огонь, языки которого вырываются через окна ресторана.

Ликвидации пожара мешает узкий подъезд к объятому пламенем ресторану.

Как сообщалось, в ночь на 18 января в районе «Аркадии» горел ресторан «Стронг хауз», однако очаг пожара, возникший на летней площадке заведения, удалось быстро локализировать и потушить. Никто из посетителей и работников ресторана не пострадал.

Фото УНИАН