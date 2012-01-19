Художник с Украины в США получил 200 лет тюрьмы

В США вынесен приговор выходцу с Украины, художнику в стиле граффити Максиму Гельману, который год назад устроил резню в Нью-Йорке. Тогда от ножа эмигранта погибли его отчим, бывшая девушка со своей матерью и случайный прохожий.

Суд приговорил 24-летнего убийцу, получившего прозвище "бруклинский мясник" и "безумный Макс", к 200 годам тюремного заключения, пишет newsru со ссылкой на газету The New York Daily News. Обвинение состояло из 13 пунктов.

Вынося приговор, судья назвал Максима Гельмана "жестоким преступником и социопатом". Суд признал мигранта виновным в убийствах еще в ноябре 2011 года.

Как следует из материалов дела, первой жертвой Максима Гельмана стал его приемный отец, 54-летний Александр Кузнецов. Мужчина вступился за мать своего пасынка, который стал ее избивать. Молодому человеку не понравилось, что женщина отказалась одолжить ему свой автомобиль Lexus.

Зарезав родственника с помощью кухонного ножа, Гельман угнал заветный Lexus и направился в дом своей бывшей подруги Елены Булченко. Там Гельман зарезал ее 56-летнюю мать Анну Булченко, а затем девять часов дожидался возвращения своей 20-летней возлюбленной. Когда в доме появилась сама Елена, преступник нанес ей 11 колото-резаных ран, от которых она скончалась. Затем убийца снова сел за руль. Двигаясь на большой скорости, он въехал в другую машину и напал на ее водителя, который получил несколько ножевых ранений. Врачам удалось спасти потерпевшего.

После аварии "безумный Макс" сел в машину раненого и продолжил езду по городу, во время которой сбил 62-летнего пешехода Стивена Таненбаума. Пострадавший скончался в больнице.

Затем Гельман напал на таксиста и еще одного водителя, но обоим раненым удалось выжить, передает NBC New York.

На следующий день, 12 февраля, злоумышленник появился на Манхэттене, где напал на двух пассажиров в метро, нанеся им ножевые ранения. Одним из пострадавших оказался 41-летний тренер по боевым искусствам Джозеф Лосито.

К тому времени в Нью-Йорке активно велся розыск "бруклинского мясника". Благодаря опубликованным фотографиям подозреваемого пассажиры метро опознали Максима еще до нападения и сообщили об этом в полицию. Когда Гельман достал нож и начал действовать, в вагоне метро уже находились полицейские. Сначала пострадавший Джозеф Лосито повалил "бешеного Макса" ударом ноги, а потом его скрутили подоспевшие полицейские. Это произошло на станции "Таймс-сквер".

Добавим, что дело о нападениях в метро выделили в отдельное производство, так как эти преступления были совершены в другом районе. За них Максима Гельмана будут судить отдельно. По эпизоду с покушением на убийство Джозефа Лосито ему грозит 25 лет тюремного заключения.

По данным полиции, Гельман был наркоманом и около десятка раз подвергался задержаниям - в основном за граффити и наркотики.

На допросах задержанный за убийства давал противоречивые показания и установить точные мотивы его действий так и не удалось. Когда Максима спросили, за что он убил четырех человек, тот ответил: "Потому что я так решил".

Отметим, что в недавнем интервью, которое брали у Гельмана в тюрьме, он сознался в убийстве еще шести человек, совершенных ранее. Хотя в уголовном деле эти эпизоды не фигурируют, полиция проверяет полученную информацию.